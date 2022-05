Bergenaar (57) reed wielrenner aan onder invloed: ‘Hij is geen verantwoordelijke bestuurder’

Wouwse Plantage kleurt in augustus rood bij doorkomst Vuelta

ROOSENDAAL - De doorkomst van de Ronde van Spanje door de gemeente Roosendaal in augustus moet een evenement worden waar de inwoners over jaren nog over praten. En het moet het begin zijn van nieuwe, jaarlijks terugkerende activiteiten in de gemeente. Zoals het Wielercafé, dat woensdag in De Kring wordt gehouden.

