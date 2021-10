Bergenaar (29) vrijgelaten na fataal schietincident Bergen op Zoom, maar is nog steeds verdachte

Restaurant het Spuihuis toe aan grondige opknap­beurt: ‘We pakken meteen de hele buitenkant aan’

13 oktober BERGEN OP ZOOM - Nog even en de monumentale gevel van restaurant het Spuihuis in Bergen op Zoom verdwijnt volledig achter een muur van steigerpijpen. Het eeuwenoude pand is hard toe aan een grondige opknapbeurt. Komende maanden gaat het dak er compleet af, vertelt chef-kok René Vermeulen terwijl een bouwploeg de dakpannen een voor een in een stortkoker laat verdwijnen.