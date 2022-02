Bergenaar (29) voor de veertiende keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs

Surveillerende agenten hielden de man rond 18.30 uur staande in de Prinses Beatrixlaan in Bergen op Zoom. Omdat de man al dertien keer was aangehouden voor rijden zonder rijbewijs konden de agenten hem makkelijk herkennen.

De automobilist is overgebracht naar een politiecellencomplex en is daar vrijdagnacht verbleven. Hij ontkent in zijn verklaring in de auto te hebben gereden. Uit onderzoek bleek dat de auto ook niet was verzekerd. De auto is na overleg met de officier van justitie in beslag genomen.