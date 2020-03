Bergenaar (25) verdacht van handel in drugs, cocaïne en heroïne gevonden in verborgen ruimtes in auto

BERGEN OP ZOOM/GOES - Een 25-jarige Bergenaar zit vast op verdenking van de handel in harddrugs. Hij werd in Goes door agenten betrapt met een handelshoeveelheid drugs.

Dinsdagmiddag waren agenten aan het surveilleren op het Tiendenplein in Goes. Daar besloten zij een auto te controleren met een 25-jarige man uit Bergen op Zoom achter het stuur. Het lijkt erop dat de politie een vermoeden had dat de man handelde in drugs, aangezien zijn auto mee werd genomen naar het politiebureau om te kunnen controleren op verborgen ruimtes.

In de auto werden meerdere verborgen ruimtes ontdekt. In die ruimtes werd in totaal twaalf gram cocaïne en twee gram heroïne ontdekt.