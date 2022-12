Bergenaar (25) stalkte jarenlang zijn eigen vriendin, zij durfde niet meer naar buiten: ‘Dit komen we zelden tegen’

COLUMN Oranjehul­di­ging in Rotterdam? In West-Bra­bant zul je bedoelen!

Het Nederlands elftal draait zo stroef als een kapotte mixer in een bak uitgehard beton, maar in Rotterdam hebben ze het al over de huldiging. Als Oranje wereldkampioen wordt, dan moet het volk de spelers toejuichen in de havenstad, vindt de plaatselijke VVD.

30 november