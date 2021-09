Bergen stop half miljoen coronasteun in reorganisatie eigen Cultuurbedrijf: ‘Dit is een schande’

Alleen op het terras met een coronapas, leg dat de Vlaamse cafébezoe­kers maar uit

20 september Meer dan elders in Nederland maakt de horeca in de grensstreek zich op voor een rommelige periode waarin steeds om de coronapas moet worden gevraagd. Want weten alle Vlamingen van de regels in Nederland? In België zijn die anders en zelfs binnen België zijn er verschillen.