Bergen slaat jaar over met Open Joodse Huizen Dag

BERGEN OP ZOOM - Na drie succesvolle edities is er dit jaar geen Open Joodse Huizendag in Bergen op Zoom. Reden: te weinig adressen die meedoen.

Op het programma van de activiteiten rond de Bevrijding en Dodenherdenking in Bergen op Zoom ontbreekt dit jaar de Open Joodse Huizendag. Eric Goossen van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal laat weten dat er niet voldoende huizen waren die konden worden opengesteld.

Quote Bij het herden­kings­pro­gram­ma Open Joodse Huizen worden in woonkamers, winkels en cafés verhalen verteld over het lot van de joodse families en het verzet tijdens de oorlog ,,Daarom slaan we dit jaar over, maar het is zeker de bedoeling volgend jaar weer mee te doen", zegt Goossen. Bij het herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen worden in woonkamers, winkels en cafés verhalen verteld over het lot van de joodse families en het verzet tijdens de oorlog.

Het liefst gebeurt dat op plekken waar Joodse families gewoond hebben of in woningen waar verzet heeft plaatsgevonden. De huidige bewoners stellen getuigen of nazaten in de gelegenheid terug te blikken op de gebeurtenissen van toen.

Spijtig

Het programma Open Joodse Huizen begon zeven jaar geleden in Amsterdam. Bergen op Zoom is sinds 2015 van de partij. De respons op de Bergse bijeenkomsten afgelopen jaren was goed. Dat maakt het spijtig dat Bergen op Zoom dit jaar niet kan meedoen, vindt Goossen. ,,Voor een goed programma hebben we zeker vijf locaties nodig. Dit jaar kwamen we niet verder dan drie."

Anje van Buuren-Meinardi, ook betrokken bij de organisatie van de Bergse Joodse Huizenroute, laat weten dat van de benaderde mensen een aantal is afgehaakt, omdat er het nodige bij komt kijken als je meedoet. ,,Het kan gebeuren dat je bijvoorbeeld je kamer moet uitruimen, omdat er anders niet genoeg plek is om de geïnteresseerden te ontvangen."

Verder zijn er deelnemers die om praktische redenen moesten afzeggen. ,,Dat was onder meer wegens een verblijf in het buitenland en in het geval van een café maakte het rooster deelname dit jaar niet mogelijk." Beide adressen doen volgend jaar weer mee.

Volgend jaar

Net als voor Goossen staat het voor Van Buuren buiten kijf dat er volgend jaar opnieuw een Open Joodse Huizendag in Bergen op Zoom is. ,,Na de zomer gaan we hard aan het werk om het programma rond te krijgen. Dat gaat zeker lukken."