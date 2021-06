Bergen op Zoom zet rem op horeca: ‘We willen geen ongebreidelde groei’

BERGEN OP ZOOM - Er komt niet meer horeca in de binnenstad van Bergen op Zoom. Nieuwkomers kunnen zich alleen vestigen als elders in het centrum evenveel vierkante meters worden ingeleverd. Verder moet er meer woonruimte komen in de binnenstad.

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad steunde tijdens de laatste raadsvergadering een motie met die strekking van Lijst Linssen, Lokaal realisme, D66, GroenLinks en PvdA en zet daarmee een streep door de plannen van wethouder Jeroen de Lange om meer lichte horeca toe te staan.

Quote Veel horecaon­der­ne­mers staat het water aan de lippen. Zaken dreigen om te vallen Sander Siebelink, Lijst Linssen

,Veel ondernemers, zeker in de horeca, staat het water aan de lippen. Veel zaken dreigen om te vallen", stelde Sander Siebelink van Lijst Linssen. De coronapandemie heeft er financieel ingehakt. ,,We willen dus geen ongebreidelde groei van de horeca in de binnenstad, we moeten de bestaande ondernemers helpen hun zaak weer op te bouwen.”

Horeca erbij, dan elders weg

Daarom mogen er niet meer vierkante meters horeca bijkomen in het centrum. Een ondernemer die wil verhuizen of zich nieuw wil vestigen krijgt die kans alleen nog als er op een andere plek in de binnenstad minimaal evenveel vierkante meters worden ingeleverd. Dat hoeft die ondernemer niet per se zelf te doen. Het kan ook een leegstaand horecapand zijn van een andere ondernemer die zijn pand wil omvormen tot bijvoorbeeld appartementen.

Coen Crusio die plannen heeft om zijn ijssalon te verplaatsen naar Rijksmonument de Waag, waar nog geen horecabestemming opzit, blijft optimistisch. Als hij mag verhuizen moet er elders in de stad een horecapand ingeleverd worden. Of meerdere want het gaat om het aantal vierkante meters oppervlakte. Crusio wil er niet op ingaan. ,,Maar er zijn mogelijkheden”, laat hij desgevraagd weten.

Koninklijke Horeca eens met rem op groei

De Koninklijke Horeca afdeling Bergen op Zoom vindt het goed dat de groei van horeca geremd wordt. ,,We zijn niet tegen nieuwkomers en nieuwe concepten, er moet concurrentie blijven. Maar het is goed als er per saldo niet meer vierkante meters horeca bijkomen”, stelt voorzitter Harold van der Meer. ,,We moeten weer een levendige binnenstad krijgen.”

Maak woningen in lege panden

Daarom moet de leegstand van de vele winkel-en horecapanden snel aangepakt worden vindt de gemeenteraad. Die panden moeten eenvoudiger een woonbestemming kunnen krijgen. Louis van der Kallen riep op tot meer lef en urgentie. ,,Dat mis ik bij het college. Er zijn pandeigenaren die graag naar een woonbestemming willen, maar bij de gemeente niet verder komen. Er moet gewoon meer kunnen.”