Bergen op Zoom worstelt met voormalig politiebureau

Leo Dietvorst, taalambassadeur Bergen op Zoom: 'Thuis sprak ik Engels'

17 november BERGEN OP ZOOM - Hij is geboren in Nieuw-Zeeland. Groeide er op. Zijn ouders spraken thuis Engels, ze wilden na hun emigratie meedoen in het nieuwe land. Maar ze hielden het er niet vol. Ze kwamen terug naar Nederland. Negen was Leo Dietvorst toen hij in Bergen op Zoom aankwam. Zijn Engelssprekende ouders schakelden vlot over op het vertrouwde Bergs. Hij had een probleem. En kwam daar zijn leven lang niet meer van af.