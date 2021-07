Bergen op Zoom woedend over diefstal kabelnetten: ‘Schade loopt in de tienduizenden euro's’

De diefstal is dinsdagmorgen vroeg ontdekt door een medewerker van de gemeente. De kabelnetten zijn volgens Stander erg kostbaar. ,,De netten zijn bijna niet te krijgen. Ze zijn besteld bij CarlStahl, een bedrijf dat daar in is gespecialiseerd”, zegt Stander. ,,Destijds konden we dat doen omdat de provincie er geld voor beschikbaar stelde. Nu moeten we het zelf ophoesten. Kortom, de burger draait er voor op.”