Bergen op Zoom wil tot de Europese topregio's van de agrifood business behoren

Wethouder Patrick van der Velden maakte dat woensdagavond bekend op een bijeenkomst in het voormalig suikerlaboratorium. ,,Ook willen we de provincie Noord-Brabant er meer bij gaan betrekken.’' Burgemeester Frank Petter is als bestuurlijk kartrekker van het project onverminderd ambitieus. ,,We willen tot de topregio’s van de agrifood business in Europa behoren.’'



Delta Agrofood Business (DAB) lanceerde op de avond ook haar nieuwe website en luidde daarmee een nieuwe fase in de acquisitie van partnerschappen in. Petter ziet voldoende kansen. ,,Zeker in combinatie met de in dit gebied aanwezige chemie en de beschikbaarheid van plantaardig voedsel.’'