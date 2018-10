Bergen op Zoom wil open staan voor initiatieven uit de samenleving

Samenwerking

Leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid zijn daarbij belangrijke thema's die ook tijdens de inspiratiesessies aan bod komen. Alle bijeenkomsten zijn in Gebouw T. De eerste is op 30 oktober met als gastspreker Martijn Aslander, stand-up filosoof. Hij brengt met humor de impact van technologie op samenleving in kaart. De lezing is van 17.30 uur tot 19.30 uur. Op 14 november staat duurzaamheid centraal en is Hugo van Meijenfeldt een van de sprekers. De bijeenkomst is dan van 16.00 uur tot 18.00 uur. De derde sessie gaat over een gezonde leefomgeving met onder meer Wendy van Kessel als gastspreker. De laatste bijeenkomst is op 11 december en heeft als thema ‘Van ego naar eco’ met als spreker Ruud Veltenaar. De laatste twee bijeenkomsten zijn van 17.00 uur tot 19.00 uur.