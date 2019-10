Bergen op Zoom wil meer samenwerking om geld te besparen

TGIF-bor­rel in Bergen op Zoom stopt, in november allerlaat­ste editie

1 oktober BERGEN OP ZOOM - De vrijdagmiddagborrels TGIF (Thank God I’s Friday, dit jaar Thank God I’m Free) van de gelijknamige stichting stoppen. Op vrijdag 1 november staat de allerlaatste editie gepland in de Gemcast aan de Buitenvest in Bergen op Zoom.