Bergen op Zoom wil geen ‘grijze slaapstad’ zijn: Auvergnepolder nu écht in beeld als bedrijventerrein

Het initiatief komt van Gertjan Huismans van de fractie Punt. ,,De bedrijfsgrond is gewoon op in Bergen op Zoom en we moeten daar nu mee aan de slag.” Uit rapporten blijft dat er volgens hem ook echt behoefte is aan een groot bedrijventerrein in de gemeente. ,,We hebben afgesproken die 65 hectare elders te zoeken in de regio, maar daar blijkt niks van terecht te komen.” De Ster van Lepelstraat is bijvoorbeeld geen optie, omdat die grond versnipperd is en in handen van vele particuliere handen, staat in het document.