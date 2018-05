Bergen op Zoom wil auto's weren uit binnenstad

UPDATE Explosie­ven gevonden op boerderij in Steenber­gen, bewoner aangehou­den

0:58 STEENBERGEN - Op een boerderij aan de Welbergsedijk in Steenbergen zijn donderdagavond explosieven aangetroffen in een loods. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse en zal de explosieven vermoedelijk vrijdagochtend tot ontploffing brengen.