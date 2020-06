Bergen op Zoom wacht nog meer ‘financiële verrassingen’

Huiswerk na verhitte scholendis­cus­sie in Woensd­recht

6:00 HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT - Om in onderwijstermen te blijven: de discussie over huisvesting van scholen in de gemeente Woensdrecht in het algemeen, en over de nieuwbouw voor De Poorte en De Stappen in het bijzonder, heeft de raadsleden woensdag doen ‘nablijven’ tot tegen middernacht. De fracties én wethouder Lars van der Beek gaven elkaar huiswerk mee.