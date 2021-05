‘Bergen op Zoom voelt als thuis, dus ik denk dat ik er wel wil blijven wonen’

Je zit in de Jeugdraad Bergen op Zoom. Waarom ben je hiermee begonnen?

,,Ik wil jongeren meer inspraak geven in de politiek. Dat was een van de redenen waarom ik me anderhalf jaar geleden bij de jeugdraad heb aangesloten. Via Instagram proberen we zoveel mogelijk jongeren te bereiken en we krijgen steeds meer volgers. We schrijven adviezen over verschillende onderwerpen aan de gemeenteraad.”