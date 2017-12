Bergen op Zoom verstrekt alsnog vergunning voor kerstmarkten in Meilust

De kerstmarkt vindt komende zaterdag en zondag plaats van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 16 en 17 december. Tussen de gemeente en initiatiefneemster Bianca Verlinden ontstond in de voorbije paar maanden ruis over de aanvraag voor een vergunning. Na het weigeren van een vergunning is het college van B en W alsnog overstag gegaan. Vorig weekend liet Verlinden de kerstmarkt doorgaan, hoewel ze op dat moment geen toestemming had.