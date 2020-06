Bergen op Zoom verbiedt openbare uitingen van illegale motorbendes

Zo ervaart het Mollerlyce­um de coronaperi­o­de

14:00 BERGEN OP ZOOM - Van de ene op de andere dag moest het Mollerlyceum in Bergen op Zoom snel schakelen. Geen lessen meer in de klas, maar digitaal. Na elf weken mocht de school weer open, maar in beperkte mate. Nieuwe roosters, kleinere klassen, en anderhalve meter. Leerlingen, docenten en andere medewerkers vertellen hoe ze de afgelopen periode hebben ervaren en wat ze van volgend jaar verwachten.