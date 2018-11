Bergen op Zoom veegt illegaal geparkeerde aanhangers van straat

,,We krijgen als gemeente jaarlijks zo’n 150 meldingen binnen over dit soort gevallen”, vertelt Erwin Stander, de woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom. Wie denkt dat na een klacht over een caravan of aanhanger er meteen wordt weggesleept komt bedrogen uit. ,,Er zit een hele procedure vast, want we kunnen niet zomaar allerlei caravans en aanhangers weg gaan slepen op basis van meldingen", vertelt woordvoerder Stander. ,, Wij moeten constateren of ze er al langere tijd staan en of ze vooral ook hinderlijk staan."