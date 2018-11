Bergen op Zoom telt stemmen in sporthal, een dag later!

Voor tonnen in beslag genomen bij drie hennepkwe­ke­rij­en in West-Bra­bant

11:13 SPRUNDEL/ ROOSENDAAL/ BERGEN OP ZOOM - Bij drie politie-invallen in Sprundel, Roosendaal en Bergen op Zoom zijn dinsdag drie hennepkwekerijen opgerold. Ook was er een inval in Scherpenisse in Zeeland. Er werd niemand opgepakt, maar de politie nam wel voor enkele tonnen aan geld in beslag.