Bergen op Zoom sluit aan bij menselijke ketting in Antwerpen voor 'solidaire, kernenergievrije stad'

De 11Maart-beweging, ontstaan na de kernramp in 2011 in het Japanse Fukushima, ijvert voor sluiting van de kerncentrales Doel en Tihange. De beweging was in juli aanwezig bij een bijeenkomst op initiatief van de Bergse gemeenteraad voor oprichting van een online samenwerkingsplatform tegen Doel en Tihange. Raadslid Evert Weys, trekker van het verzet uit Bergen op Zoom tegen Doel, onderhoudt het contact met de 11Maart-beweging en heeft zijn collega-politici opgeroepen om de menselijke actieketen op 7 oktober in Antwerpen te versterken. Namens het op te richten platform (dat waarschijnlijk in oktober op Facebook wordt gelanceerd) heeft Weys bovendien zo'n 200 Vlaamse kandidaat-raadsleden aangeschreven met de oproep om actief stelling te nemen tegen kernenergie en werk te maken van de omschakeling naar duurzame energie.