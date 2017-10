Bergen op Zoom scoort met cafetaria's in Snackkoerier Top 100

Video Briljante gast op diamanten bruiloft in Woensdrecht

20:03 WOENSDRECHT - Dat het een heuglijke dag zou worden, stond gisteren al vast voor Frans (94) en José Hopmans (80), die in Woensdrecht hun 60-jarig huwelijk vierden. Maar dat Jan Könst (68), die in de jaren zestig stage liep op hun boerderij in Hoogerheide, overgekomen was uit Canada, gaf de diamanten bruiloft extra glans.