Bergen op Zoom richt pijlen op bedrijven agrofood: 'Mooie kansen voor hoogopgeleide jongeren uit eigen regio'

Plan voor 420-shop in Bergen op Zoom als protest tegen cof­fee­shop­be­leid

20 maart BERGEN OP ZOOM - Twee Bergenaren hebben het plan om een '420-shop' te openen in Bergen op Zoom. 420 is een Amerikaanse uitdrukking die verwijst naar het nuttigen van cannabis en de cannabiscultuur. ,,De shop straalt in alles uit dat het een coffeeshop is. Er is zelfs hasj en wiet verkrijgbaar, maar dan zonder de verboden werkzame stof THC", zegt Marcel die alleen met voornaam wil worden genoemd.