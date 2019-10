Bergen op Zoom prijst zich uit de markt met evenementenbeleid

Griezelen in het centrum van Bergen op Zoom met Halloween

25 oktober BERGEN OP ZOOM - Wie schrikachtig is of niet van griezelen houdt deed er gisteravond goed aan de binnenstad in Bergen op Zoom te mijden. Drie uur lang was het centrum omgedoopt tot griezelstad. Ouders met verklede kinderen die voorzien waren van emmers, dozen en zakjes trokken langs de winkels waar snoepgoed uitgedeeld werd.