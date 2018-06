Bergen op Zoom pleit voor Europese controles op kerncentrales in brief aan staatssecretaris

Brent en Sanne uit Steenber­gen, samen gek op de koers

14 juni STEENBERGEN - Brent Jongenelen is tien en rondeboy bij de dikke bandenrace in Steenbergen. Deelnemen aan de wedstrijd mag hij niet want Brent (10) rijdt zondag mee in het NK bij de jeugd, als enige Steenbergenaar. Als Brent wint wordt, hij gekust door Sanne, zijn 16-jarige zus die rondemiss is.