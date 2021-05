Bergen op Zoom ook in 2021 satellietstad van Film by the Sea: ‘Weer eens wat anders’

Secretaris Ria Adriaansen van filmclub Cinema Paradiso is er blij mee. ,,Heel leuk om weer mee te draaien. We moeten nog bij elkaar komen om verder te praten, maar dat we weer een satellietlocatie in Bergen op Zoom hebben maakt ons enthousiast.”



Ook bioscoopeigenaar Carlo Lambregts is opgetogen. ,,Eigenlijk liepen we voor de coronatijd al jaren met het idee om een filmfestival te organiseren en toen kwam vorig jaar dit op ons pad. Je doet wat anders, wijkt af van het normale programma en trekt weer ander publiek. Film by the Sea is een bekende naam, natuurlijk doen we daar graag aan mee.”