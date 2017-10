'Bergen op Zoom onvoldoende transparant over contact met Philip Morris'

Dat concludeert de Onderzoeksredactie Tabak in een landelijk onderzoek waarbij 388 gemeenten via Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van Bestuur) is gevraagd om gegevens en documenten openbaar te maken inzake contacten met tabaksbedrijven. De Onderzoeksredactie Tabak is een project van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en onderzoeksjournalisten.

Onderzoeksjournalist Krijn Schramade zegt dat Bergen op Zoom slechts vier documenten over Philip Morris online heeft gezet. Dat is een fractie van de berg aan informatie die Schramade via de Wob in handen kreeg van ministeries en de provincie Noord-Brabant.

Onvoldoende transparant

De Onderzoeksredactie Tabak, een project van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en onderzoeksjournalisten, vroeg bij 388 gemeenten gegevens en documenten op over contacten met de tabaksindustrie. Bergen op Zoom is niet transparant genoeg was de conclusie.

Journalist Krijn Schramade: ,,Bergen op Zoom publiceert wel nieuwsberichten, maar geen brieven, mailverkeer of gespreksverslagen.'' De gemeente is bovendien 'uitermate traag' in het reageren op Wob-verzoeken. ,,Vijf maanden na het verzoek is nog niets geopenbaard. Bergen op Zoom is het traagst van alle gemeenten.''

Overigens: de meeste gemeenten nemen het niet zo nauw met de plicht tot openbaarmaking.

Niet netjes

Woordvoerder Peter van der Graaf van de gemeente Bergen op Zoom vindt het 'niet netjes' dat de Onderzoeksredactie Tabak al conclusies trekt terwijl het contact over twee Wob-verzoeken nog gaande is. ,,Het eerste verzoek uit mei is keurig beantwoord. Toen kwam een tweede waarbij verzocht is om werkelijk álle documenten waarin het woord Philip Morris voorkomt, openbaar te maken. We hebben een documentenlijst aan de redactie voorgelegd met het verzoek een selectie te maken. We wachten op antwoord.''

Van der Graaf werpt de suggestie verre van zich dat Bergen op Zoom zich voor het karretje van de tabakslobby zou laten spannen. ,,In de stad zit nu eenmaal een tabaksfabriek. Dan moet je overleggen over werkgelegenheid en acquisitie. Dat speelde natuurlijk vooral in 2014 toen Philip Morris de fabriek sloot.''

Tabakslobby

Toch stelt de Onderzoeksredactie Tabak dat de tabakslobby invloed heeft. Volgens Schramade toonden raadsleden van VVD, CDA en Lijst Linssen zich in 2012 ontvankelijk voor een lobbybrief van Philip Morris door zich uit te spreken tegen accijnsverhoging op tabak.

Schramade wijst ook op een cryptische zin uit een gespreksverslag (augustus 2014) van een overleg tussen gemeente, provincie en Philip Morris. Toenmalig wethouder Ton Linssen bedankt de directie van Philip Morris daarin 'voor het bezoek aan Straatsburg', met de toevoeging dat 'de samenwerking goed verliep'. Verzoeken om documenten over dat bezoek aan Straatsburg kreeg Schramade naar eigen zeggen niet.

Werkgelegenheid

Linssen staat 'Straatsburg' nog helder voor de geest. Het ging om een bezoek van een zware delegatie onder zijn leiding aan een auto-onderdelenconcern nabij Straatsburg. ,,De delegatie bestond uit de gemeente, provincie, ministerie van Economische Zaken, vakbonden, Rewin en, ja, ook twee leden van de directie van Philip Morris. Het autobedrijf was in de markt voor de locatie van Philip Morris en de overname van personeel. Helaas is dat niet gelukt. We wilden Philip Morris houden aan de verplichting om gedurende twee jaar mee te werken aan het herstel van werkgelegenheid.''

Gedragscode

Behalve gebrek aan transparantie krijgen gemeenten het verwijt van de onderzoeksredactie dat ambtenaren niet via een interne gedragscode geïnstrueerd worden over de omgang met de tabaksindustrie. Bergen op Zoom heeft zo'n specifieke gedragscode evenmin.

Volledig scherm Het gebouw van Philip Morris in Bergen op Zoom. In Bergen op Zoom worden inmiddels geen sigaretten meer geproduceerd. © THOM VAN AMSTERDAM