Bergen op Zoom met stip omhoog in lijst dure gemeenten

Komt Bergen op Zoom onder curatele? ‘Zover is het nog lang niet’

19 november BERGEN OP ZOOM - Is een artikel 12-status, waarbij de gemeente onder curatele van het rijk komt te staan, de oplossing voor Bergen op Zoom om uit de financiële problemen te komen? Financieel directeur Johan Rutten waagt dat te betwijfelen. ,,De ozb moet dan met tachtig procent omhoog, de speelruimte van de gemeente wordt tot een minimum beperkt en het is nog maar de vraag of het rijk met extra geld voor de stad over de brug komt.”