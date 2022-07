Bergen op Zoom maakt zich op voor Vuelta: ‘Acht minuten en het is voorbij’

Oudenbos­sche­naar (22) met drugs opgepakt in Steenber­gen nadat agenten hennep ruiken

STEENBERGEN - Een 22-jarige man uit Oudenbosch is zondagavond in Steenbergen door de politie in de kraag gevat omdat hij drugs bij zich had. In zijn auto vonden agenten 20 gram hennep en 25 ponypacks met mogelijk cocaïne.

27 juni