Bergen op Zoom loopt massaal uit voor Joling en Hazes

Plakkerig warm is het op de Boulevard in Bergen op Zoom als de blonde Samantha Steenwijk, bekend van The Voice of Holland, het podium bestijgt. Het publiek zingt nummers als 'Kom ga mee met mij' en 'Liefde voor altijd' zonder problemen mee. Als het zonnetje net in de Boulevard is gezakt, rookt de 71-jarige Elly Nooijer haar peukje op. Samen met Kitty Snoep (64) en Ria Geers (71) is ze een avondje uit. Waar ze voor komen? ,,Gerard Joling natuurlijk", zegt Nooijer. ,,En uiteraard voor het sfeertje.” Het drietal gaat regelmatig festivals af. Laatst waren ze nog bij een optreden van Johnny Cash. ,,Niet de echte, want die is dood", zegt Snoep. ,,Maar bij zo'n bandje dat zijn nummer naspeelt. Leuk hoor. Wij zijn echte muziekliefhebbers."

Het Carrousel Festival trekt een breed publiek. Jong en oud komt op het affiche met Nederlandstalige artiesten als Roxeanne Hazes, Jeffrey Heesen, Tino Martin en Gerard Joling af. Zoals Halsterenaar Hans Koolen die met zijn maten een avondje weg is. ,,Ouwehoeren, biertjes drinken en mee brullen.”

Voor Michiel Zandbergen is het de tweede avond op rij. ,,Als er een feestje op loopafstand van huis is, dan zijn wij er bij. Vrijdagavond stonden we nog tussen de 16-jarigen. Misschien wel jonger. En toch was het genieten. Zoals van Maan, voor mij het zonnetje van de avond."

Inmiddels staat de Brabander Jeffrey Heesen op het podium. ,Mag ik de zon laten schijnen in je hart, oh, oh ooh, wat zo gewoon is dat maak jij weer zo apart', zingt hij. De dames vooraan in het publiek gaan uit hun dak.

Voor organisator Aart Stuij is het een geslaagd feestje. ,,Hoeveel bezoekers we precies over de vloer hebben gehad weet ik nog. Wel weet ik dat ik dik tevreden ben. De sfeer is top en het publiek gaat uit zijn dak. Wat wil je nog meer?"

Stuij vindt het fantastisch dat hij Roxeanne Hazes heeft kunnen strikken. ,,Het publiek moet misschien nog even aan haar wennen. Maar Roxeanne is een prachtig mens. Hoe ik dat weet? Ze is mijn buurvrouw. Haar wil ik vaker deze kant ophalen."