Bergen op Zoom krijgt weer bordeel

Het gemeentebestuur heeft drie locaties aangewezen waar prostitutie is toegestaan. Een daarvan is de Oude Stationsweg, de ander de Moeregrebstraat, waar voorheen Club 2000 was gevestigd. Voor een derde bordeel moet eerst een bestemmingsplan worden ingediend bij de gemeente.

Grote vraag naar prostituees

Volgens gastvrouw Manouk (ze wil niet met volledige naam in de krant) is de markt voor seksclubs groot. Ze vertelt: ,,In deze regio zijn nauwelijks privéhuizen te vinden. Voor gasten uit Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant is deze locatie, vlakbij het NS station, ideaal. De vraag naar prostituees is onverminderd groot. Dat blijkt wel uit het hoge aanbod aan dames op internet, die vaak zonder vergunning thuis of in hotels werken."