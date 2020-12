Bergen op Zoom krijgt GGD-coronateststraat aan Wattweg

BERGEN OP ZOOM - GGD West-Brabant opent in januari op het voormalige terrein van Van Egeraat aan de Wattweg in Bergen op Zoom een nieuwe coronateststraat. Wie getest wil worden moet daar lopend doorheen. De opbouw start begin volgende maand.

De komst van de testlocatie is een samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom en GGD West-Brabant. Het ministerie van VWS wil de testcapaciteit in Nederland vergroten, omdat de verwachting is dat de komende wintermaanden meer mensen zich willen laten testen.

Anders dan dit voorjaar, is dat je nu lopend door de teststraat gaat. Op min of meer dezelfde plek kon je toen jezelf nog vanuit de auto laten testen op covid-19. De verwachting is dat de locatie, op het terrein aan de Wattweg naast de El Feth moskee, straks ook als vaccinatielocatie gaat dienen. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het parkeerterrein naast de El Feth moskee is afgelopen zomer ook gebruikt als tijdelijke testlocatie.

Meer teststraten op komst

GGD West-Brabant schroeft komende tijd het aantal coronatest flink op. En wil ook op andere plekken in de regio teststraten uitrollen om de capaciteit nog verder te vergroten. Nu al kun je in deze regio op corona laten testen in Ossendrecht, Sint-Maartensdijk, Roosendaal en Etten-Leur.

Afspraken maken gaat, zodra de locatie gereed is, via de gebruikelijke route: via coronatest.nl en telefonisch via 0800-1202, het landelijke nummer voor testafspraken. De bezoekers krijgen de uitslag niet ter plekke te horen. Mensen ontvangen de uitslag digitaal of, indien men niet over een DigiD beschikt, telefonisch.

Als de test positief is, neemt de GGD West-Brabant telefonisch contact op voor bron- en contactonderzoek.