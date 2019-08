Bergen op Zoom krijgt eerste gasloze woonwagenkamp

,,Voorzover we weten is dit nog niet eerder gebeurd, nul-op-de-meterwoonwagens. We zien dit als een pilot. Als een proef waar we van kunnen leren.” Dat zegt Maarten Sas. Voorzitter van de Stichting Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland. Deze organisatie onderhoudt en beheert standplaatsen en huurwoonwagens in West-Brabant en Zeeland. Het gaat in totaal om 267 standplaatsen en 55 huurwoonwagens. De overige wagens zijn eigendom van de bewoners.