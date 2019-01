Bergen op Zoom krijgt definitief geen hbo-opleiding

BERGEN OP ZOOM - HAS Hogeschool vestigt zich definitief niet in het Suikerlab. Dat deelde projectleider Peter Berben tijdens een presentatie mee in de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie.

Wethouder Patrick van der Velden wees alle kritiek van de hand. Het Suikerlab staat volgens hem nog steeds voor innovatie en het verbinden van onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheid.

Kritisch

Partijen als GBWP, Lijst Linssen, D’66 en PvdA blijven kritisch over de ontwikkelingen in het gebouw dat de gemeente voor ruim 2,1 miljoen euro aankocht. Het Suikerlab werd gekocht om op termijn hoger beroepsonderwijs aan te trekken. Daarvan is geen sprake meer, hoewel de HAS met vier zogeheten kwartiermakers een van de huurders is. De hogeschool heeft ruimte nodig voor projecten en onderzoeken.

Huurinkomsten

De acquisitie om de bezettingsgraad te verhogen en meer evenementen te organiseren is volgens Berben in volle gang. ,,We hebben ruim negentig gesprekken gevoerd met potentiële klanten.” Eén van de successen is een mini-symposium met zestig deelnemers, met het in Poortvliet gevestigde verpakkingsbedrijf Budelpack als aanjager.

Huurcontracten

Aydin Akkaya (GBWP) wilde duidelijkheid over de looptijd van de tot dusver afgesloten huurcontracten. In principe worden die afgesloten voor drie jaar, zei Berben. De projectleider onderstreepte dat er al het nodige werk is verzet, om het gebouw gebruiksklaar te krijgen.