BERGEN OP ZOOM - Het voormalige suikerlab aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom komt in handen van de gemeente. Een strategische aankoop. Doel: hier ontstaat een broedplaats voor de agrofoodsector. ,,Dat is de economie van de toekomst'', zegt wethouder Arjan van der Weegen.

Het pand is nu nog eigendom van het Instituut voor Rationele Suikerproductie. Dat verhuisde begin dit jaar naar Dinteloord. Het pand staat sinds kort te koop.

Landbouw

Agrofood. Dat klinkt ingewikkeld. Maar in feite gaat het om wat de landbouw produceert en wat voor menselijke consumptie is bedoeld. De broedplaats gaat zich richten op alles wat met planten heeft te maken. Bedrijven als Royal Cosun, Rijk Zwaan, maar ook onderwijsorganisaties als ROC West-Brabant, regionale scholengemeenschap 't Rijks en ook HAS Hogeschool doen mee. De Green Chemistry Campus stapt in. Zelfs een culinair evenement als ProefMei haakt aan. Tot slot toont nieuwkomer insectenkweker Protix dat tientallen miljoenen investeert in nieuwbouw in Bergen op Zoom interesse om mee te doen

Volledig scherm De indrukwekkende eerste verdieping van het voormalig suikerlab. © Jan van de Kasteele

Ook de provincie Noord-Brabant staat vol achter de Bergse plannen, zegt Van der Weegen. En stelt subsidies uit allerlei verschillende potjes in het vooruitzicht.

Aftrap

Quote Agrofood is economie van de toekomst Arjan van der Weegen, wethouder Vrijdagochtend is tijdens een werkconferentie met alle betrokken organisaties en bedrijven de aftrap gegeven. Dat gebeurde in Grand Hotel De Draak aan de Grote Markt. De bijeenkomst is een vervolg op een eerder treffen in september vorig jaar. Daar zijn de eerste afspraken gemaakt.

Wat houdt zo'n broedplaats nu in? Het is de plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden. Studenten kunnen er in opdracht van bedrijven onderzoek doen. En meedenken met vragen waar die bedrijven mee zitten. Als eerste strijken straks derde- en vierdejaars studenten van HAS Hogeschool neer in het voormalige suikerlab. ,,Dit zijn de voortrekkers'', formuleert Peter Berben, ambtelijk projectleider. Het immense pand aan de Van Konijnenburgweg biedt volop ruimte en faciliteiten voor onderzoek. Het is vrijwel instapklaar omdat de labs nog intact zijn. HAS Hogeschool heeft eerder te kennen gegeven neer te willen strijken in Bergen op Zoom.

Volledig scherm De laboratoria zijn vrijwel intact achtergelaten en zo te gebruiken. © Jan van de Kasteele

Of de gemeente het pand straks verhuurt of dat het in bezit komt van de broedplaats is op dit moment nog niet duidelijk, zegt wethouder Van der Weegen. ,,Daar is het nu nog te vroeg voor.''

HAS Hogeschool heeft nu in West-Brabant al veel studenten op stage en voor afstudeerprojecten. Ze landen bij bedrijven uit de agrofoodsector. Het zijn de voedingstechnologen, dataspecialisten, veredelaars en werktuigbouwkundig ingenieurs van de toekomst. Specialisten waar in toenemend mate behoefte aan is. ,,Daarom moeten we nu in dit onderwijs investeren. Dan werkt het als een olievlek'', aldus Van der Weegen.

Volledig scherm Klaar voor gebruik. © Jan van de Kasteele

Maar er is meer: ,,Ook ROC West-Brabant haakt aan met een agrofoodopleiding, 't Rijks toont belangstelling. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn'', aldus onderwijswethouder Yvonne Kammeijer.

Sloop

Met de aankoop van het pand ontstaat niet alleen een prima invulling, zegt Van der Weegen. Maar de gemeente voorkomt zo ook dat het wordt gesloopt en dat er op die plek appartementen komen. Een ontwikkeling waar Bergen op Zoom niet op zit te wachten, aldus de wethouder.