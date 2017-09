Bergen op Zoom kent relatief meest aantal gescheiden personen

In het kader van de Dag van de Scheiding op vrijdag 8 september zijn deze cijfers nog eens in kaart gebracht.

Sinds 2010 is het aantal gescheiden personen in Nederland onophoudelijk gestegen. Aan het begin van dit jaar telde Nederland in totaal ruim 1,3 miljoen gescheiden personen, wat neerkomt op 9,5 procent van alle volwassenen. In 2010 waren dit er nog 1,1 miljoen ofwel 8,7 procent.

In West-Brabant volgt Roosendaal Bergen op Zoom op met 10,5 procent gescheiden personen.Met 10,3 procent staat Oosterhout op de derde plek en Etten-Leur op de vierde plek met 10 procent. In Breda zijn 9,7 procent van de inwoners gescheiden.

Motieven

Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat de meestvoorkomende redenen voor een scheiding zijn dat de partners op elkaar zijn uitgekeken, hun karakters botsen of dat ze geen vertrouwen meer in elkaar hebben. De afgelopen jaren vonden er tussen de 31 en 35 duizend scheidingen per jaar plaats. In zo'n 18 duizend gevallen ging het om stellen met minderjarige kinderen. De kans dat een huwelijk strandt is volgens het statistiekbureau zo'n 40 procent.