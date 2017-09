achtergrondBERGEN OP ZOOM - Ontnuchterende conclusie: de regionale aantrekkingskracht van het Bergse winkelhart is zeer beperkt. Veruit de meeste bezoekers van de binnenstad komen uit Bergen op Zoom zelf; ze kopen heel 'doelgericht' waarbij de helft van de consumenten binnen anderhalf uur alweer vertrokken is.

Die feiten legde Karel Trommelen van adviesbureau DTNP deze week op tafel bij de Bergse politiek tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de binnenstad.

Kort en goed: Bergen op Zoom is geen stad van funshoppers. Bergen op Zoom hoeft er niet (meer) op te rekenen een regionaal koopcentrum te worden. Bergen op Zoom is nu eenmaal geen Rotterdam dat dankzij een potentieel aan hoog opgeleide jonge mensen een broedplaats is van hippe zaken.

Dat is geen fijne boodschap van een adviseur die in opdracht van de gemeente juist is ingevlogen om het Bergse winkelhart weer te laten bruisen. Niet fijn, wel realistisch. Ter geruststelling: de meeste andere middelgrote steden in ons land zitten in hetzelfde schuitje.

Stinkende best

Vooropgesteld: iedereen die ook maar enigszins met de binnenstad van doen heeft, doet zijn stinkende best om leegstaande winkelpanden gevuld te krijgen en het centrum mooi aan te kleden. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren trekken samen op. Het Binnenstadslab heeft zich bewezen als plek voor creatieve ideeën en om ondernemers te begeleiden. Die positieve energie verdient waardering.

Maar de praktijk is weerbarstig. Eerder dit jaar werd bekend dat juist in Bergen op Zoom het aantal passanten in het winkelhart fors is toegenomen. Het leidde, begrijpelijk, tot juichende reacties. Mooi nieuws moet je koesteren.

Maar deze week werd bekend dat Bergen op Zoom regionaal de kroon spant als het gaat om winkelleegstand: 16 procent; opnieuw een stijging ten opzichte van 2016 (13,6 procent) en 2015 (ruim 9 procent). Ondanks alle verwoede pogingen dus om panden, desnoods met pop up-zaken of toevoeging van horeca, te vullen. En hoewel Trommelen deze week een hilarisch bedoelde kat uitdeelde aan Roosendaal (doet het altijd goed in Bergen op Zoom); de buurgemeente doet het beter: de leegstand vermindert; het lukt Roosendaal aantoonbaar om het winkelvloeroppervlak in het centrum in te dikken.

Paradegebied

Dat laatste moet ook in Bergen op Zoom gebeuren. DTNP kiest voor een scenario waarbij ondernemers aan de randen van het centrum gestimuleerd worden om bijvoorbeeld naar lege panden in het Paradegebied te verkassen. Detailhandelfuncties moeten geschrapt worden in bestemmingsplannen. En de adviseur zet zwaar in op het toevoegen van publieksgerichte functies in het kernwinkelgebied. Dat mag van alles zijn: tandarts of huisarts, galeries, koffietentjes, de bibliotheek.

Dat is op papier snel geregeld. Een tandarts in een 'toekomstscenario' plakken is makkelijk. Maar zijn al die 'publieksgerichte' figuren of instellingen wel genegen om zich naast Kruidvat of C&A te vestigen? En hoe zit het met het parkeren voor mensen die daar naar een arts moeten? Het verhuizen van ondernemers gaat evenmin op stel en sprong. Kortom, het duurt jaren voordat dit scenario werkt. Als het al gaat werken.

Tegelijkertijd vindt DTNP het prima dat ook in de aanloopstraten winkels blijven of komen. Een slijterij of sleutelmaker in de Steenbergsestraat? Kan goed als shop en go-zone, aldus de adviseur. Jammer alleen dat er nauwelijks parkeervakken zijn in die straat.

Gatenkaas

Wethouder Patrick van der Velden zei in juli nog dat het winkelhart niet mag verworden tot 'gatenkaas'. Maar leiden juist de ideeën van DTNP niet tot die gatenkaas? Het heeft volgens Van der Velden geen zin om plannen te maken voor vijf of tien jaar. De wereld verandert snel, om de twee jaar kan de koers zomaar weer verlegd worden. Waarom dan kiezen voor een scenario dat een lange adem vergt?