Bergen op Zoom: heel hard pompen of verzuipen

Fonds keert 43.000 euro uit voor actie BergsteBeste: ‘We zijn heel tevreden’

18 juni BERGEN OP ZOOM - Een ex-kanker patiënt die in ‘vol corona beschermoutfit’ als vrijwilliger patiënten verpleegt in Bravis, maar ook een echtpaar dat met een zelfgemaakt orgeltje balkonconcerten verzorgt bij verzorgingshuizen en iemand die voor veertien ouderen heeft gekookt omdat ze niet naar de dagopvang konden. Het is een greep uit de aanvragen die zijn gedaan voor de actie BergsteBeste van het Meeussen Fonds.