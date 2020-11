Bergen op Zoom hard geraakt in tweede coronagolf: ‘We worstelen met hoge cijfers, maar het aantal besmettingen vlakt nu af’

Al maakt hij zich zorgen over de situatie bij zorginstelling het Nieuwe ABG, waar meer dan vijftig bewoners en twintig personeelsleden besmet zijn met het virus. ,,Daar is sprake van een coronahaard. Zorginstelling tanteLouise doet er alles aan om het aantal besmettingen in te dammen.”

In de tweede coronagolf is Bergen op Zoom veel zwaarder geraakt dan in de eerste. ,,We worstelen met behoorlijk hoge cijfers. Maar afgezien van het ABG, zien we dat het aantal besmettingen nu afvlakt”, stelt Petter die aangeeft dat het naleven van de maatregelen van groot belang is. ,,En niet omdat het moet van de overheid, maar omdat we het over hebben voor elkaar. Zodat we snel weer naar het oude normaal kunnen.”