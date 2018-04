Bergen op Zoom: groei zit er goed in

Dat blijkt uit de jongste cijfers die de gemeente presenteert. En dat klinkt wethouder Patrick van der Velden van ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting als muziek in de oren. ,,De economie trekt aan, mensen hebben weer meer vertrouwen in de toekomst.''

Gageldonk West

En dat vertaalt zich in een stijging van het aantal woningen in de stad. In 2017 kwamen er maar liefst 284 nieuwe woningen gereed. Netto leverde dat wat minder op: 134 woningen. Want tegenover de honderden nieuw gebouwde woningen stond de sloop van 150 verouderde woningen. Met name in de wijk Gageldonk West. Dat is de eerste naoorlogse wijk van de stad, ten oosten van het spoor. Daar wordt door woningcorporatie Stadlander fors gebouwd, maar ook gesloopt zoals aan de Ericalaan en Gentiaanstraat en in de Acacialaan.

Volledig scherm Nieuwbouw ook in Gageldonk West, zoals deze woningen aan de Plataanstraat. © Indebuurt Bergen op Zoom

2030

De stad Bergen op Zoom kreeg er vorig jaar de meeste nieuwe woningen bij: 119. In Halsteren waren dat er elf en in Lepelstraat slechts vier. ,,Per 1 januari van dit jaar bedraagt de woningvoorraad 29.652 woningen'', aldus gemeentewoordvoerder Erwin Stander. ,,De verwachting is dat Bergen op Zoom tot 2030 in totaal 2464 woningen bijbouwt. Dan komt het totaal op ruim 32.000 woningen uit.''

Nog beter in 2018

Was vorig jaar al goed als het gaat om de woningbouw, dit jaar belooft volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander nog beter te verlopen. De eerste nieuwe woningen zijn inmiddels al opgeleverd. ,,Maar er zijn ook nog 386 woningen in aanbouw en voor nog eens 95 woningen is een vergunning verleend. Hiervan is de bouw nog niet begonnen'', vertelt de woordvoerder.

Nedalcoterrein

Het grote aantal nieuwbouwwoningen voor dit jaar ligt boven wat Bergen op Zoom aan afspraken heeft met de provincie Noord-Brabant. Maar wethouder Van der Velden verklaart dat uit de aantrekkende economie.

De nieuwbouw in Bergen op Zoom vindt vooral plaats op het het voormalige Nedalcoterrein, in De Markiezaten en Gageldonk West.