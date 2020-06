Bergen op Zoom gaat op pijnbank: 'Niemand is hier blij mee’

Het geld is op in Bergen op Zoom, er moet nog 6 miljoen worden bezuinigd: heel hard pompen of verzuipen

15:42 BERGEN OP ZOOM - Het is een kwestie van heel hard pompen of verzuipen. De financiële positie van Bergen op Zoom is zo dramatisch dat het nieuwe zakencollege dit jaar nog bijna zes miljoen aan bezuinigingen wil binnenhalen. Maar zelfs als dat lukt, stevent de stad onverminderd af op een miljoenentekort over 2020.