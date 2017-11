BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Nee, een huwelijk van rozengeur en maneschijn valt de samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal (eerst als Duostad, later onder de naam Netwerkstad) niet te noemen. Sinds de oprichting in 1991 - aangegaan om samen op te boksen tegen de andere grote steden in Brabant - hebben de twee een knipperlichtrelatie die zich kenmerkt door regelmatige ruzies en spaarzame successen. Een overzicht.

De Stok

Al in 1996 lijkt het verstandshuwelijk tussen Bergen op Zoom en Roosendaal vroegtijdig te stranden, wanneer Roosendaal de buurgemeente niet informeert over de plannen voor een grootschalige recreatiepark bij De Stok. Dat is tegen het zere been van Bergen op Zoom, omdat afgesproken zou zijn dat juist de Markiezenstad de ruimte zou krijgen om zich te ontwikkelen als recreatiegebied. Bergen op Zoom is boos en verontwaardigd, volgens Roosendaal wordt de kwestie opgeklopt door media en raadsleden.

Koopzondagen

Woest is Bergen op Zoom, wanneer Roosendaal in 2007 als handreiking aan Rosada besluit 52 koopzondagen toe te staan bij het outletcentrum. Toenmalig wethouder Ton Linssen van Bergen op Zoom dreigt met rechtszaken en het opblazen van de samenwerking, omdat hij vreest dat deze oneerlijke concurrentie Bergse middenstand veel geld gaat kosten. Toenmalig burgemeester Michel Marijnen is echter niet onder de indruk en stelt 'dat het bij een goede verstandhouding ook hoort dat je het soms niet met elkaar eens bent.'

Volledig scherm Beide steden botsten in het verleden vaker over ontwikkelingen rondom het Roosendaalse outletcentrum Rosada. © Arie Kievit

Coffeeshops

In 2009 weten de twee steden elkaar juist prima te vinden in de gezamenlijke strijd tegen drugsoverlast. Roosendaal en Bergen op Zoom besluiten de in totaal acht coffeeshops binnen hun grenzen - goed voor wekelijks voor duizenden Belgische en Franse drugstoeristen - te sluiten. Een baanbrekend besluit, dat landelijk veel media-aandacht krijgt.



Volledig scherm Bergen op Zoom en Roosendaal vinden elkaar wel in de gezamenlijke strijd tegen drugsoverlast: de coffeeshops in de steden gaan dicht. © ANP

Rosada

In 2010 is het echter weer hommeles rond Rosada: Bergen op Zoom beweert opnieuw niet geïnformeerd te zijn over uitbreidingsplannen bij Rosada. Volgens Roosendaal is echter in 2003 al duidelijk gesteld dat Rosada in delen zou worden gerealiseerd.

Meldkamer

De twee steden staan eind 2012 opnieuw op voet van oorlog in de strijd om de nieuwe meldkamer voor de politie, brandweer en ambulance voor West- en Midden-Brabant en Zeeland. Beide partijen zouden samen lobbyen richting toenmalig minister Opstelten, maar in plaats daarvan trekken de twee steden elk hun eigen plan. Roosendaal besloot daarop het beoogde perceel aan de Bovendonk ver onder de vraagprijs aan te bieden, het Bergs gemeentebestuur spreekt van 'staatssteun'. De minister kiest uiteindelijk voor Bergen op Zoom.