Bergen op Zoom eert Kees Becht met brug

Vastenavend

Een vol leven

Becht (1917-2016) was een man die het leven vol leefde, noteerde BN DeStem na zijn overlijden. Hij zat als verzetsstrijder in concentratiekamp Sachsenhausen, was na de Tweede Wereldoorlog wethouder van Bergen op Zoom, ereburger van de stad, Ridder in de Orde van de Eeuwige Jeugd, was ook ondernemer, schrijver. ,,Kees was niet van de tweede rij”, zei Koert Damveld, een van Bechts opvolgers als vastenavendboegbeeld, in 2016 over Becht na diens heengaan op 99-jarige leeftijd.