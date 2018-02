Bergen op Zoom dumpt vissen op de kant en laat ze voor dood achter

Bergen op Zoom en Roosendaal klimmen uit het dal, maar zijn er nog niet

7:00 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Meer werk, meer bedrijven en minder werkloosheid. Dat is in een notendop het verhaal van 2017 over de economie van Bergen op Zoom en Roosendaal. Dat staat in de zogeheten economische barometer van die twee gemeenten, een overzicht van de belangrijkste economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Dat onderzoek is uitgevoerd door bureau i&o research.