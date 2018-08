Bergen op Zoom down under: 'festival vol historie'

Afdaling

En er is tijdens die twee dagen van alles te doen in en om Bergen op Zoom. Een bezoek aan de Grebbe bijvoorbeeld, het middeleeuwse riool dat onder de stad loopt. Bergen op Zoom down under heet dat. Normaal tegen betaling en alleen op zaterdag. Met gidsen van de Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM). Met Kunsten in de Monumenten met diezelfde stadsgidsen gratis. Zowel zaterdag als zondag zijn er drie 'afdalingen'naar dat ondergrondse Rijksmonument. Het aantal deelnemers per keer is beperkt, kaartjes vanaf 1 september verkrijgbaar bij VVV Brabantse Wal in de Kortemeestraat.