Bergen op Zoom doet niks aan parkeerchaos, Buurtpreventie dreigt met opstappen

Ze zijn dat inmiddels zo beu dat ze dreigen ermee te nokken. ,,Ik heb tegen de gemeente gezegd: wil je dat dan? Dat je het nieuws haalt omdat we opstappen.”

Motiveren

Quote Boa's zijn druk met De Heide en corona Nausikaa van den Merkenhof, Gemeente Bergen op Zoom Coördinator Jacques Snepvangers blijft er voor gaan. Maar het wordt steeds lastiger ‘zijn’ mensen te motiveren. Om ‘s avonds rondjes door de binnenstad te lopen. Misstanden te noteren en door te spelen. Om vervolgens keer op keer te merken dat er niets mee gebeurt. Dat de gemeente niet in actie komt.

,,We worden door mensen aangesproken over de parkeerchaos. Ik word gebeld. Ze verwachten iets van ons”, aldus Snepvangers. Elke dag na 17.00 uur herhaalt zich volgens hem hetzelfde patroon. Overal waar een auto kan staan, staat er eentje. ,,In de Zuivelstraat parkeren mensen om op het gemak iets te gaan eten op de Grote Markt”, geeft hij als voorbeeld.

Schaars

Terwijl de parkeerwachters wel controleren op het betaald parkeren en boetes uitschrijven gebeurt dat niet in de rest van de centrum. ,,Dat geld komt niet bij de gemeente terecht, maar gaat naar het Rijk”, zegt Snepvangers. Met andere woorden voor de gemeente zit er geen ‘voordeel’ aan om te bekeuren. Het kost alleen maar mankracht vermoedt hij.

En die mankracht is sowieso schaars, zegt woordvoerder Nausikaa van den Merkenhof van de gemeente Bergen op Zoom in een reactie. ,,We gaan hier echt mee aan de slag, maar onze boa’s zijn nu vooral druk met corona en met De Heide. We moeten keuzes maken.”

Vrijstaat

Inmiddels is ook raadslid Meino Dam van Lijst Linssen in actie gekomen tegen wat hij noemt ‘een grote gedoogde parkeerplaats’ in de binnenstad. Hij wil dat er gehandhaafd wordt.

Dat Bergen op Zoom ‘s avonds en ‘s nachts een parkeervrijstaat speelt al ettelijke jaren. Af en toe treedt de gemeente op, is het eventjes minder, maar over is het nooit. Regelmatig heeft het team Buurtpreventie er over aan de bel getrokken, maar zo lang er niet echt tegen wordt opgetreden blijkt het een hardnekkig probleem.