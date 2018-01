Bergen op Zoom doet aangifte van vernieling Pompejus

Afgelopen weekend is de bovenste balustrade met een marker voorzien van graffiti en is er een tekst in het hout gekerfd. De zwarte letters van de bekladding vormen de tag OROX. ,,We denken dat het niet moeilijk is om de dader te achterhalen. En als dat gebeurt, verhalen we de kosten van het herstel op hem'', zegt gemeentewoordvoerder Erwin Stander.

Volledig scherm © Henk Van Ingen Het is niet voor het eerst dat OROX opduikt. De afgelopen jaren zijn diverse gemeentelijke objecten en gebouwen daarvan voorzien. Het is ook aangetroffen op de Tussenstop, het kunstwerk aan de kop van de Halsterseweg in Bergen op Zoom. Nog voor het kunstwerk werd onthuld, werd zowel de voor- als achterzijde eind oktober beklad. Ook het tunneltje bij het NS-station trof dat lot.

Tag

Lijst Linssen maakt zich al geruime tijd druk over de tag. Duoraadslid Camiel van der Meeren stelde begin vorig jaar vragen hierover aan het college. ,,Ondernemers vertelden ons dat busjes en roldeuren steeds werden voorzien van de tag OROX en veel geld kwijt waren om het te verwijderen. We hebben toen aangedrongen op actie.''

Het college zei april 2017 dat er een lijst zou worden opgesteld met alle bekladdingen van gemeentelijke eigendommen en dat er aangifte gedaan zou worden. Van der Meeren: ,,Maar daarna bleef het stil. We willen nu weten of dat ook gebeurd is. De dader vernielt stelselmatig andermans bezit, steeds meer mensen worden hierdoor gedupeerd. We willen dat daar een einde aan komt. Als we de schade op hem kunnen verhalen, dan zal het snel klaar zijn, verwacht ik.'' De jongste bekladding is reden voor Van der Meeren om wederom vragen te stellen aan het college.

Volgens politiewoordvoerder Alwin Don zijn de afgelopen jaren meerdere meldingen en aangiftes gedaan. ,,We hebben ook diverse keren iemand hiervoor aangehouden. Daarbij gaat het om een en dezelfde persoon. Maar dit soort zaken is lastig te bewijzen. We weten niet zeker of alle tags door een en delfde is gezet.''