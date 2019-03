Bergen op Zoom blijft achter geheimhouding Linssen-rapport staan

BERGEN OP ZOOM/DEN HAAG - De Raad van State vond het vreemd dat de gemeente Bergen op Zoom categorisch weigert om te bekijken wat wel en wat niet uit het Deloitte integriteitsrapport over ex-wethouder Linssen openbaar kan worden gemaakt, zo bleek tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Eerder vroeg Bergenaar Pierre Passier om openbaarmaking van het in 2014 opgestelde integriteitsrapport over de weggestuurde en in opspraak geraakte wethouder. Passier wil het rapport inzien om te kijken wat Deloitte over Linssen en diens mogelijk illegale grondkooppraktijken heeft onderzocht. En of de wel openbaar gemaakte conclusie dat er niet veel aan de hand was wel klopt.

Bergen op Zoom wil het rapport koste wat het kost onder de pet houden. Volgens de raadsvrouw van de gemeente gaat het om een politieke keuze om de privacy van mensen die onschuldig zijn en meegewerkt hebben aan het rapport te beschermen. Rechter en staatsraad A. De Moor-van Vugt zei daarop dat je die redenering net zo goed kunt omkeren, ‘als mensen onschuldig zijn is het dan niet beter om dat openbaar te maken. Dan bestaat er ook geen twijfel en wantrouwen meer.’

Quote Ik hoef echt niet te weten wat in het testament van Linssen staat Pierre Passier Staatsraad C. Borman merkte vervolgens op dat een overheid volgens de Wet openbaarheid van bestuur(WOB) toch echt moet kijken welke onderdelen van een rapport wel en welke niet geheim gehouden mogen worden, ‘heeft de gemeente dan niet overwogen om die delen van het integriteitsrapport die geen privacygevoelige informatie bevat alsnog vrij te geven.' Nee, zo luidde het korte antwoord van de Bergse gemeentewoordvoerster, ‘het hele rapport hangt met elkaar samen en als je alle privacygevoelige informatie gaat weglakken houd je niets over.' De Raad van State vond dat een opmerkelijke stelling, zo bleek tijdens de zitting.

Doofpot

Bergenaar Passier hoopt in ieder geval dat de Raad van State of zelf het rapport of delen daarvan openbaar zal maken of de gemeente Bergen op Zoom de opdracht geeft dat alsnog te doen. Passier wil met deze WOB-procedure de onderste steen boven krijgen. Volgens hem probeert het gemeentebestuur de affaire-Linssen en alles wat daarmee samenhangt in de doofpot te stoppen. Volgens hem is er een andere belangrijke reden waarom de gemeente niets van het Deloitte-rapport naar buiten wil brengen, 'het is niet alleen om Linssen te beschermen, maar een groot aantal mensen om hem heen die mogelijk ook bij allerlei zaakjes betrokken zijn.'

Passier heeft zelf een groot dossier over de affaire-Linssen aangelegd. Hij kan daarmee naar eigen zeggen bewijzen dat Linssen met zwart geld (40.000 euro) kavels aan de Fort de Roverweg wilde kopen. Ook zou hij daarbij voor de ontwikkeling van negen ruimte-voor-ruimtekavels slechts een tiende van de verplichte gemeentelijke bijdrage (7.000 euro in plaats van 70.000 euro per kavel) hebben betaald. Volgens Passier wordt het de hoogste tijd dat ook de gemeenteraad als hoogste politieke orgaan van Bergen op Zoom het te weten komt wat in het integriteitsrapport staat.