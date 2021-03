Bergen op Zoom bevriest tarieven ondernemersfonds: voortbestaan Sterck onzeker

Daarmee heeft de raad een bom gelegd onder het fonds. De Bizone commissie liet eerder al weten met die bedragen niet te kunnen werken. ,, Ondernemersvereniging Sterck heeft dan geen bestaansrecht meer”, schrijft voorzitter Dennis van Lent in een brief aan de raad. Er is dan te weinig geld voor aankleding van de stad en het houden van evenementen.

Iedereen wil ondernemersfonds

Het wrange is dat iedereen, ondernemers en politiek, groot voorstander is van het fonds. Het geldpotje is nodig om de stad te promoten en gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Dat de tarieven in eerste instantie verhoogd werden naar 900 euro per jaar voor iedereen, viel met name bij ondernemers uit de aanloopstraten verkeerd. Sterck was bereid het tarief voor die ondernemers bij te stellen naar 500 euro, maar ook daar is geen consensus over.